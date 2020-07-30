كورونا يتمدد في شينجيانغ الصينية و5752 إصابة جديدة في المكسيك

المصدر: وكالات

أفادت لجنة الصحة اليوم الخميس بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس الأربعاء ارتفاعا من 101 حالة في اليوم السابق.

وذكر بيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ وواحدة في بكين وثلاث حالات وافدة.

وأبلغت الصين عن 21 مريضا جديدا بدون أعراض انخفاضا من 27 في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة إن البر الرئيسي للصين سجل حتى أمس الأربعاء 84165 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وظل عدد الوفيات بكوفيد-19 عند 4634.

وفي المكسيك، ذكرت وزارة الصحة أمس الأربعاء أن البلاد سجلت 5752 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و485 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 408449 والوفيات إلى 45361.

والمكسيك رابع أعلى دولة في عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

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