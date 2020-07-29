وفاة وزير في البوسنة جراء إصابته بكورونا

المصدر: ا ف ب

توفي وزير شؤون المحاربين القدامى في البوسنة الأربعاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، فيما يواجه البلد الواقع في البلقان معدلات إصابة مرتفعة بكوفيد-19، حسبما أفاد الإعلام الحكومي.

وكان سالكو بوكفاريفيتش (53 عاما) يتولى منصبه الوزاري في الكيان الكرواتي في البوسنة، إحدى المنطقتين الإداريتين الرئيسيتين في البلاد.

وذكرت عيادة جامعة ساراييفو لمحطة "بي اتش ار تي" التلفزيونية الحكومية أنّ بوكفاريفيتش تم نقله إلى المستشفى بسبب مضاعفات صحية جراء الفيروس وتم وضعه الاثنين على جهاز تنفس اصطناعي.

وسجّلت الدولة الواقعة في البلقان التي يبلغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة حوالي 11 ألف حالة إصابة بـ كوفيد-19 وأكثر من 300 حالة وفاة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أنها تواجه موجة ثانية من تفشي العدوى، مع ما يقرب من مئة إصابة لكل مئة ألف من السكان، ما يجعلها ضمن أعلى معدلات الإصابة في أوروبا.

وعانى فاضل نوفاليتش البالغ 61 عاما رئيس وزراء الاتحاد الكرواتي المسلم في البوسنة من إصابة بالفيروس لكنّه تعافى وخرج من المستشفى نهاية الأسبوع الماضي.

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