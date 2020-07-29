تويتر يقيّد حساب ترامب جونيور بعد ترويجه لعلاج كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت "تويتر" حساب دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأمريكى، لنشره "معلومات مضللة وربما ضارة" حول فيروس كورونا، وفقا للشركة.

وشارك الرئيس الأمريكى نفس التغريدة على حسابه ولم يعد المنشور يظهر وتم استبداله برسالة تشير إلى أنها "لم تعد متاحة"، ولكن يبدو أنه لا يزال قادرًا على التغريد.

ولن يتمكن ترامب جونيور من التغريد خلال الـ 12 ساعة القادمة ، أو استخدام ميزات أخرى مثل متابعة المستخدمين الآخرين أو الإعجاب بمنشوراتهم ، وفقًا للصورة التي شاركها سورابيان، ويبدو أنه تمت أيضًا إزالة المشاركة المعنية من صفحته.

وروجت التغريدة لعقار هيدروكسي كلوروكين كعلاج لعدوى كورونا وتضمن مقطع فيديو أظهر أشخاصًا قالوا أنهم أطباء روجوا لعدم الحاجة إلى ارتداء أقنعة للوجه وأن الدراسات التي تبين أن الدواء قد لا يكون فعالاً هى "علوم مزيفة".

ويأتي هذا التعليق وسط توترات بين الرئيس الأمريكي وإدارة موقع تويتر ، بسبب سياسات موقع وسائل التواصل الاجتماعي تجاه مشاركاته.

ومن جانبه، أكد تويتر أنه أغلق حساب دونالد ترامب جونيور مؤقتًا، وقال متحدث: "إن التغريدة تنتهك سياسة المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كوفيد 19 سيتم، قفل الحساب حتى يقوم مالك الحساب بإزالة التغريدة."

وأشار المتحدث الرسمى لتويتر إلى وثائق السياسة العامة على الموقع التى تحدد قواعدها حول الوباء والمعلومات المنشورة عنه، والتى تفيد أنه سيتم إزالة التغريدات الأخرى بما في ذلك الفيديو لأنها "تنتهك سياسة المعلومات المغلوطة لـكوفيد 19.

وتم نشر خبر تعليق حساب دونالد ترامب جونيور لابن الأكبر للرئيس لأول مرة من قبل حليفه الجمهوري أندرو سورابيان، والذي ادعى أن التعليق كان دليلاً على أن تويتر يمثل "تهديدًا لحرية التعبير" وأنه "يواصل الانخراط فى تدخل انتخابي مفتوح" ، لكنه نشر لقطة شاشة توضح أن التغريدة المعنية قد تم حظرها بسبب اتهامات التضليل، وفق "اليوم السابع".

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