نحو 1.6 ألف وفاة جديدة بكورونا في أمريكا و854 بالمكسيك

المصدر: وكالات

سجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء 1,592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف الشهر، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.

كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد، بحسب ما أظهرت بيانات الجامعة، التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الأربعاء).

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 7208 إصابات جديدة بفيروس كورونا و854 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 402697 وإجمالي الوفيات إلى 44876.

ولدى المكسيك رابع أعلى عدد وفيات بالفيروس في العالم.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من إحصاء حالات الإصابة المؤكدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز