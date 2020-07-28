بيل غيتس: الأكاذيب تنتشر بشكل أسرع من الحقائق

المصدر: د ب ا

قال بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت في مقابلة تم بثها اليوم الثلاثاء إن الأكاذيب التي تتعلق بشأن لقاح لعلاج كوفيد-19 تنتشر بشكل أسرع من الحقائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه قد يكون هناك انخفاض "كبير" في معدل وفيات فيروس كورونا بحلول نهاية العام.

وتابع غيتس في حوار مع شبكة سي إن بي سي: "عندما تدع الناس يتواصلون، عليك أن تتعامل مع حقيقة أن بعض الأشياء غير الصحيحة المؤثرة للغاية يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة مقارنة بالحقيقة، ودائما ما نرى ذلك فيما يتعلق باللقاحات".

ولطالما كان رجل الأعمال الخيرية، والذي تبرع بأكثر من 300 مليون دولار للجهود العالمية للتصدي للوباء، هدفا لنظريات المؤامرة، بما في ذلك الادعاءات بأنه يسعى إلى الاستفادة من اللقاحات.

وقال غيتس إنه "متحمس لجميع اللقاحات التي مولتها الولايات المتحدة"، وأن التجارب على العلاجات كانت أسرع بكثير.

وأضاف "يمكنك أن تشهد فائدة للعلاج أسرع من فائدة الوقاية، لذا أعتقد أن هناك فرصة جيدة لخفض معدل الوفيات بشكل كبير بحلول نهاية العام مع الجمع بين هذه الأدوات الجديدة.

واستطرد إن العلاجات وحدها "لن تدفعنا إلى العودة إلى الحياة الطبيعية الكاملة"، مضيفاً أن اللقاحات حاسمة في هذه العملية.

وخلال المقابلة التي تطرقت للعديد من الموضوعات، قال غيتس أيضا إن غالبية اختبارات فيروس كورونا في الولايات المتحدة كانت "إهدارا كاملا للوقت" لأن الأمر يستغرق أكثر من يومين للحصول على النتائج.

وقال "أنت بحاجة للحصول عليها في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن شخص ما من تغيير سلوكه، حتى لا ينقل العدوى للأخرين".

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