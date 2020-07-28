شاهد.. الإعصار هانا يغرق مستشفى للولادة في المكسيك
تعرض مستشفى للولادة في مدينة رينوسا الحدودية المكسيكية لأضرار كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار هانا، حيث غمرت المياه المستشفى واضطر العاملون لإجلاء المرضى.
ونقل موقع "إي بي سي نيوز" عن بيدرو غرانادوس، مدير قسم الحماية المدنية في ولاية تاماوليباس قوله، إن بعض المرضى تم نقلهم إلى الطوابق العليا، فيما تم نقل بعضهم إلى مستشفيات أخرى.
ووصل الإعصار هانا الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حيث انخفض إلى عاصفة استوائية، وصلت سرعة رياحها إلى 50 ميلا في الساعة.
شاهد.. الإعصار هانا يغرق مستشفى للولادة في المكسيكhttps://t.co/6e1cUZSySu#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ud8jHd4Num— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 28, 2020
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