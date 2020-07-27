هدنة توقف صراعاً دموياً أودى بحياة 13 ألف شخص في أوكرانيا

المصدر: دبي-البيان

أعلنت القوات الحكومية الأوكرانية وانفصاليون موالون لروسيا، اليوم (الاثنين)، أن وقفاً كاملاً وشاملاً لإطلاق النار بين الطرفين بدأ سريانه في شرق أوكرانيا.

واتفق مفاوضون من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأسبوع الماضي على وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا اعتباراً من اليوم، وهو ما يوقف الصراع العسكري، الذي أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014.

وأيد الاتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واتفقا على «ضرورة التنفيذ العاجل لإجراءات إضافية لدعم وقف إطلاق النار في دونباس».

وسعى زيلينسكي لحل الصراع منذ توليه السلطة العام الماضي، حيث رتب عدداً من عمليات مبادلة السجناء.

وقال قائد عمليات القوات المشتركة في أوكرانيا فولوديمير كرافتشينكو للتلفزيون «نحن نتحدث عن إمكانية وقف حقيقي لإطلاق النار على الجانبين».

وأضاف «الوضع مستقر وتحت السيطرة».

وأوكرانيا وروسيا على خلاف منذ 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمت متمردين في الشرق.

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