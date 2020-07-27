طرود قادمة من الصين تثير الجدل في أمريكا وتحذير من لمسها

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

حذرت وزارة الزراعة بولاية واشنطن المواطنين بعدم تسلم أو لمس أي طرود بريدية تحتوي على عبوات بذور صغيرة.

فقد تلقى أكثر من 40 شخصا في عدد من الولايات والمدن الأمريكية مثل واشنطن ويوتا وتكساس وأريزونا طرودا بريدية عليها كتابة باللغة الصينية، وكانت تحتوي على عبوات صغيرة تضم بذورا تبدو أنها قادمة من الصين، وفقا لقناة "الحرة".

وقالت لوري كولي، التي تعيش في يوتا، إنها وجدت عبوتين صغيرتين في بريدها مكتوب عليهما باللغة الصينية، وكانت متحمسة لفتحهم لاعتقادها أن بداخلهم مجوهرات، وأضافت: "فتحتهم ووجدت البذور".

وأكدت أنها لم تفهم لماذا ستتلقى هذه البذور من الصين واعتقدت أنها وصلت عن طريق الخطأ، لكنها صُدمت عندما نشرت قصتها على فيسبوك، وعلمت أن أكثر من 40 شخصا تلقوا طرودا مشابهة.

 

كما أعلنت وزارة الزراعة بولاية يوتا مع إدارة الجمارك تحقيقا في الواقعة لمعرفة ما هي هذه البذور وما مصدرها.

 

 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • طرود،
  • بذور
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