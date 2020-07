طرود قادمة من الصين تثير الجدل في أمريكا وتحذير من لمسها

حذرت وزارة الزراعة بولاية واشنطن المواطنين بعدم تسلم أو لمس أي طرود بريدية تحتوي على عبوات بذور صغيرة.

فقد تلقى أكثر من 40 شخصا في عدد من الولايات والمدن الأمريكية مثل واشنطن ويوتا وتكساس وأريزونا طرودا بريدية عليها كتابة باللغة الصينية، وكانت تحتوي على عبوات صغيرة تضم بذورا تبدو أنها قادمة من الصين، وفقا لقناة "الحرة".

وقالت لوري كولي، التي تعيش في يوتا، إنها وجدت عبوتين صغيرتين في بريدها مكتوب عليهما باللغة الصينية، وكانت متحمسة لفتحهم لاعتقادها أن بداخلهم مجوهرات، وأضافت: "فتحتهم ووجدت البذور".

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them - don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7