إصابات كورونا اليومية ترتفع في الصين وتنخفض بالمكسيك

المصدر: وكالات

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الأحد ارتفاعا من 46 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد وحالتين بإقليم جيلين، بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة إن الصين رصدت حتى أمس الأحد 83891 إصابة مؤكدة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 306 وفيات و5480 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وذلك مقابل 729 وفاة و6751 حالة إصابة بالإحصاء المعلن في اليوم السابق.

وسجلت المكسيك حتى الآن 390516 حالة إصابة و43680 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز