140 مهاجراً يصارعون الموت في المتوسط

المصدر: روما - د.ب.أ

ذكر خط ساخن خاص بالمهاجرين في البحر، أن قاربين في المياه المالطية بالبحر المتوسط وعلى متن أحدهما 95 شخصاً وعلى الآخر 45 شخصاً، أبلغا أنهما يواجهان خطراً خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال موقع «ألارم فون» إن 95 شخصاً على متن قارب مكتظ في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا معرضون لخطر الغرق لأن القارب كان يغوص في الماء وتوقف محركه عن العمل. وأوضح مسؤولو الخط الساخن أن السلطات المالطية والإيطالية لا ترد على نداءاتهم.

ونقل «ألارم فون» عن أشخاص على متن القارب قولهم «نحن نموت».

وأكد مسؤولو الخط الساخن أن زورقاً ثانياً، موجوداً أيضاً في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا وعلى متنه 45 شخصاً فارين من ليبيا، اتصل بهم طالباً المساعدة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز