تعافي الرئيس البرازيلي

المصدر: برازيليا - وكالات

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تعافيه من فيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة آخر اختبار خضع له سلبية.

وكتب بولسونارو أمس على حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي «نتيجة اختبار فيروس سارس-كوف 2 سلبية. نهار سعيد على الجميع» مع صورة له وهو مبتسم ويحمل عقار هيدروكسي كلوروكين في يده.

وتعد فاعلية هذا العقار في علاج فيروس كورونا محل جدل من جانب المجتمع العلمي، وقد أعلن بولسونارو أنه تناوله منذ تشخيص إصابته بكورونا .

ومنذ تشخيص إصابته بكورونا مارس بولسونارو مهام منصبه من مقر إقامته الرسمي في برازيليا، وأكد أنه التزم بالعزل.

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