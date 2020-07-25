أمريكا تعتزم منع تأشيرات الدخول لطلاب التعليم عن بعد

المصدر: د ب ا

بسبب أزمة جائحة كورونا، تعتزم الولايات المتحدة عدم السماح للطلاب الأجانب الجدد، الذين تقتصر دوراتهم التعليمية على محاضرات عبر الإنترنت، بدخول البلاد خلال الفصل الدراسي القادم.

وأعلنت هيئة الهجرة الأمريكية في بيان أمس الجمعة (التوقيت المحلي) أنه لن يتم إصدار تأشيرات بدخول هؤلاء الطلاب إلى البلاد.

وتنطبق هذه القاعدة على الأجانب، الذين يريدون بدء دراسة في الولايات المتحدة الخريف المقبل. ولا يسري ذلك على الطلاب المسجلين من قبل، بحسب بيانات هيئة الهجرة.

وبسبب الجائحة، تعتزم العديد من الجامعات الأمريكية عقد محاضراتها عبر الإنترنت فقط أو على نحو جزئي خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت الأسبوع الماضي عن إجبار الطلاب الأجانب المسجلين بالفعل في برنامج دراسي بالولايات المتحدة من مغادرة البلاد حال كانت برامجهم الدراسة ستتم خلال الفترة المقبلة على الإنترنت فقط، وذلك عقب الضغط الذي تعرضت له الإدارة الأمريكية من جامعات مرموقة مثل هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وبحسب بيانات معهد التعليم الدولي، بلغ عدد الدارسين الأجانب في الولايات المتحدة في الفصل الدراسي 2018/2019 نحو 1ر1 مليون طالب.

وبحسب مسح لدورية "وقائع التعليم العالي" الأمريكية، والذي شمل أكثر من 1200 جامعة في الولايات المتحدة، تخطط 12% من الجامعات حاليا لقصر محاضراتها على الإنترنت، بينما تعتزم 34% أخرى الجمع بين محاضرات الإنترنت والحضور الذاتي.

ويحث ترامب على إعادة فتح كافة المدارس والمعاهد الخريف المقبل.

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