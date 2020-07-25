التعافي عالمياً يكسر أرقام «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- «كوفيد 19»، تعافي ما يقارب 10 ملايين من جملة نحو 16 مليون إصابة مؤكدة، وهو ما يدعو للتفاؤل بقرب محاصرة الفيروس في انتظار إنتاج لقاح فعال قبل نهاية السنة الجارية.

وسجلت أمريكا شفاء ما يقارب 1.8 مليون شخص والبرازيل ما يقارب 1.5 مليون والهند 837.459 شخصاً وروسيا 588.774 شخصاً وجنوب افريقيا 236.260 شخصاً.

وأشار بحث جديد إلى أن معدل التعافي من «كوفيد 19» في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي، حيث بلغ متوسط حالات التعافي ما نسبته 81.4% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي.

ويستخرج موقع CoronaTracker.com، وهو مشروع منظم يتألف من جهود أكثر من 460 من علماء البيانات والأخصائيين الطبيين والمطورين الذين يرصدون ويحللون الاتجاهات العالمية المتعلقة بالوباء. البيانات من عدد من المصادر التي تشمل مجموعة من وسائل الإعلام الدولية، والوكالات العامة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

إلى ذلك، توقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف 2021

وقال للصحافيين: «أيا ما كان مصدره... خفاش أو آكل النمل الحرشفي أو أيا كان مصدر ظهوره، فلقد كان أمراً بغيضاً جداً جداً على الجنس البشري. وأعتقد أن بمنتصف العام المقبل سنكون تخطيناه». في الأثناء، قال مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة والمستشار الصحي في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن الحياة قد تعود إلى طبيعتها في وقت ما من عام 2021 تزامناً مع إنتاج كمية كافية من لقاح كورونا.

وأوضح أن الشركات العاكفة حالياً على تطوير لقاح كورونا أخبرته أنه سيكون لديهم عشرات الملايين من الجرعات إما في بداية 2021، أو مئات الملايين خلال منتصف العام.

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