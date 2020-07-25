43 دولة تتهم كوريا الشمالية بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك - رويترز

اتهمت 43 دولة، أمس، كوريا الشمالية، بانتهاك الحد الأقصى المسموح به من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق بواردات المنتجات البترولية المكررة بشكل غير قانوني، ودعت إلى وقف فوري لعمليات التسليم حتى نهاية العام، وفق ما ورد في شكوى اطلعت عليها وكالة رويترز.

وقالت 43 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في شكوى مرفوعة إلى لجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن، إن بيونغيانغ استوردت، أكثر من 1.6 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة عبر 56 عملية تسليم غير مشروعة بالناقلات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. ونصّت الشكوى، على أنّ سفناً كورية شمالية لا تزال تجري عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في عرض البحر على أساس منتظم كوسيلة أساسية لاستيراد المنتجات البترولية.

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