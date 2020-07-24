مهاجرون يتحدون خطر «البحر» و«كورونا» للعبور لإيطاليا

المصدر: لامبيدوزا - رويترز

تحدى مهاجرون غير شرعيين خطر البحر وخطر انتشار فيروس كورونا للعبور إلى إيطاليا، حيث وصل نحو مئة مهاجر عبروا البحر المتوسط في قوارب صغيرة إلى جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا خلال الليل في أحدث موجة من الوافدين ستزيد العبء على كاهل مركز احتجاز مكتظ بالفعل.



وقال مسؤولون إن المهاجرين، الذين جاؤوا انطلاقاً من ليبيا، جرى إنقاذهم من البحر أو تمكنوا من تجنب رصدهم ووصلوا للجزيرة.



ووصول تلك القوارب الصغيرة، التي يحمل بعضها ما لا يزيد على ثمانية أشخاص، رفع عدد المهاجرين الذين وصلوا لتلك الجزيرة انطلاقاً من ليبيا في الأيام الثلاثة الماضية إلى ألف مهاجر.



ووصل نحو 15 قارباً على متنها 300 مهاجر تقريباً من مساء الأربعاء وحتى نهار الخميس.



ونقل هؤلاء إلى مركز احتجاز مصمم لاستضافة مئة شخص تقريباً وأصبح في الأيام الماضية يضم عشرة أمثال طاقته الاستيعابية.



وطلب مسؤولون محليون هذا الأسبوع نقل نحو 300 مهاجر بصورة عاجلة لمركز احتجاز آخر في صقلية.



وتسبب التدفق الذي شهدته لامبيدوزا أخيراً في عودة ملف الهجرة لصدارة الملفات السياسية مجدداً.



وزار وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وهو زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، لامبيدوزا ومركز الاحتجاز فيها يوم الأربعاء واتهم حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بالتساهل مع الهجرة غير المشروعة.



وعندما كان سالفيني وزيراً للداخلية في الحكومة الإيطالية السابقة التي انهارت قبل نحو عام، أغلق الموانئ الإيطالية في وجه سفن إنقاذ المهاجرين من البحر التي تديرها مؤسسات خيرية.

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