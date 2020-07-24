فاوتشي يتوقع عودة الحياة لطبيعتها في 2021

المصدر: واشنطن - وكالات

قال مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة والمستشار الصحي في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن الحياة قد تعود إلى طبيعتها في وقت ما من عام 2021 تزامناً مع إنتاج كمية كافية من لقاح كورونا.



وأخبر فاوتشي شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الشركات العاكفة حالياً على تطوير لقاح كورونا أخبرته أنه سيكون لديهم عشرات الملايين من الجرعات إما في بداية 2021، أو مئات الملايين خلال منتصف العام.



وأضاف فاوتشي في بودكاست «ذا أكس فايلز»، أن «بعض الشركات أخبرتني أنه بعد فترة، ربما يكون لدينا مليار جرعة».



خبير الأوبئة الأمريكي، أوضح أنه سيكون بمقدورنا العودة إلى الحياة الطبيعية مجدداً «إذا تم تطعيم الأغلبية الساحقة من الشعب، إلا أن العملية ستكون تدريجية».



وتأتي تصريحات فاوتشي بعد ساعات من تخطي أعداد إصابات كورونا في الولايات المتحدة حاجز الأربعة ملايين.



وسجّلت الولايات المتّحدة، أمس، أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.



كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 1225 شخصاً في الولايات المتحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 144,167 حالة، وفقاً للجامعة الأمريكية.



والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.



بالمقابل فإنّ أكثر من 1.23 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.



ومنذ نهاية يونيو، تواجه أمريكا تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في المناطق الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

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