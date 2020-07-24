وفاة طفلة عمرها 3 سنوات بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون اليوم "الجمعة" وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات جراء إصابتها بفيروس كورونا في بلجيكا، حيث تواجه البلاد ارتفاعا مقلقًا في الإصابات الجديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن ثلاثة أشخاص يموتون كل يوم في بلجيكا جراء كوفيد-19، بما في ذلك الطفلة وشاب يبلغ من العمر 18 عاما توفي مؤخرا.

وكانت الطفلة تعاني من مشاكل صحية "شديدة" قبل إصابتها، لكن المتحدث باسم وزارة الصحة حذّر من تراخي الأصحاء في الالتزام بتدابير الوقاية وأفاد أن 85 % من الإصابات التي تم تشخيصها الأسبوع الماضي كانت لأشخاص تحت الستين من العمر.

وسجّلت بلجيكا 64847 إصابة وأكثر من 9800 وفاة، ما يجعلها أحد أكثر دول أوروبا تضررا لجهة معدل الإصابات بالنسبة لعدد السكان.

وبدا أن السلطات البلجيكية تسيطر على تفشي الفيروس القاتل، لكنّ الاسبوع الفائت تم إدخال 15 شخصاً يوميا للمستشفيات في زيادة بعشرة أشخاص عن الاسبوع الذي سبقه.

وارتفع معدل الوفيات إلى 2.9 يومياً من 1.7 يومياً في نفس الفترة.

والخميس، أعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي فيلمس عن تعزيز الإجراءات في مواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا من خلال جعل وضع الكمامات إلزاميا في "أي مكان يتجمع فيه عدد كبير من الأشخاص".

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