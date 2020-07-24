أمريكا تقبض على إرهابي خطّط لمهاجمة تمثال الحرية

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس، صدور حكم بالسجن 15 عاماً بحق أمريكي في الثالثة والعشرين من العمر، كان ينوي شن هجوم على البيت الأبيض أو تمثال الحرية.

ويفيد محضر الاتهام أن هاشر طهيب، الذي يقيم في ولاية جورجيا وأوقف في 16 يناير 2019، كان يرغب في الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

لكنه تذرع بإضاعة جواز سفره، ورأى أنه من الأفضل أن ينفذ اعتداءات على الأرض الأمريكية.

وكان يريد، حسب محضر الاتهام، مهاجمة تمثال الحرية ومبانٍ سياحية في وسط واشنطن.

وفي ديسمبر 2018، التقى عميلاً متخفياً من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وكشف له مخططاً رسمه بيده للبيت الأبيض.

وفي الأسابيع التي تلت، تحدث بالتفصيل عن الأسلحة الضرورية لتنفيذ مخططه من رشاشات نصف آلية وقنابل يدوية وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات "غيه تي-4"، وكلف عميل الإف بي آي المتخفي الحصول عليها، وتم توقيفه عند تسليمه هذه الأسلحة.

وأكدت السلطات القضائية أن أي هدف لم يواجه تهديداً بهذه الخطة.

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