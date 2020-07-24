بومبيو: قنصلية الصين المغلقة في هيوستن مركز للتجسّس

المصدر: أ ف ب

اتّهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس القنصلية الصينية في هيوستن، التي أغلقتها الولايات المتحدة، بأنّها "مركز للتجسّس الصيني" و"لسرقة الملكية الفكرية".

وفي خطاب ألقاه في كاليفورنيا واتّسم بنبرة تذكّر بتلك التي طبعت لغة التخاطب بين الولايات المتّحدة والاتّحاد السوفييتي السابق إبان الحرب الباردة بينهما، قال الوزير الأمريكي "لقد أغلقنا هذا الأسبوع القنصلية الصينية في هيوستن لأنّها كانت مركزاً للتجسّس ولسرقة الملكية الفكرية".

وأضاف أنّ "الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة، مما أدّى لخسارة ملايين الوظائف في أنحاء أمريكا".

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