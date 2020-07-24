مقاتلة تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، إن مقاتلة، تضاربت الأنباء بشأن هويتها، اعترضت طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، أثناء توجهها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بجروح.

وأظهر تسجيل مصور نشرته الوكالة طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية في بادئ الأمر إن المقاتلة إسرائيلية، بينما نقلت وكالات أنباء عن قائد الطائرة الإيرانية، قوله إن مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من الطائرة في المجال الجوي السوري بحسب سكاي نيوز.

وقال مصدر في مطار بيروت لرويترز إن الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام في العاصمة اللبنانية.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة طويلة شركة ماهان إير بنقل أسلحة لمقاتلين مرتبطين بإيران في سوريا وأماكن أخرى.

ووصف أحد الركاب في تقرير الوكالة كيف اصطدم رأسه أثناء تغيير الارتفاع وأظهر التسجيل المصور أيضا راكبا مسنا ممدا على الأرض.

وفي وقت سابق، قالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء، إن الطيار اضطر إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من ركاب الطائرة.

مصادر إيرانية تتحدث عن وفاة أحد ركاب الطائرة الإيرانية أثناء اعتراض المقاتلات الإسرائيلية لها#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3278ZV98vo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 23, 2020

وكالة فارس الإيرانية: اعتراض مقاتلات إسرائيلية لطائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت يؤدي إلى إصابة عدد من الركاب بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/l6ofP2PoKH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 23, 2020

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