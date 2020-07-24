سباق ماراثوني عالمي لإنتاج لقاح كورونا

المصدر: دبي - البيان

يخوض العلماء حول العالم سباقاً مع الزمن لتطوير لقاح لحماية الناس من فيروس كورونا الجديد، حيث يجري تطوير أكثر من 150 مرشحاً للقاحات في جميع أنحاء العالم، وتدعي بعض البلدان إطلاق فرصة محتملة مع هذا العام. وهناك 24 لقاحاً جديداً على الأقل في نطاق العالم قد دخلوا مرحلة التجارب السريرية وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

في الأيام الأخيرة، حققت الصين والمملكة المتحدة وروسيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى بعض التقدم في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد، إلا أن هذه اللقاحات المرشحة لا تزال بحاجة إلى المزيد من التجارب السريرية. جامعة أكسفورد أكدت أن لقاح COVID-19 الذي يتم الترويج له بدرجة عالية، ويسمى AZD1222، هو بالفعل في تجارب بشرية على نطاق واسع من المرحلة الثالثة ومن المتوقع أن يتم إصداره في سبتمبر.

ومن خلال تجاربها على أكثر من 1077 شخصاً مصاباً ببريطانيا، حيث تبيّن أن اللقاح أدى إلى توليد أجسام مضادة لها القدرة على مكافحة الفيروس، وأظهرت الدراسة أن 90% ممن أجريت عليهم التجارب استجابت أجهزة مناعتهم بتوليد أجسام مضادة بعد جرعة واحدة من اللقاح. كما بدأت الهند تجارب سريرية على أول لقاح COVID-19 الأصلي «Covaxin» في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر إطلاق اللقاح الذي طوره Bharat Biotech في أغسطس. روسيا مستعدة لبدء تجارب المرحلة الثالثة لأحد لقاحاتها الواعدة في 3 أغسطس.

وبعد أن تنفست أجزاء كثيرة من العالم الصعداء قبل بضعة أيام بعد الإعلان عن نتائج واعدة للقاحات، خفضت المنظمة العالمية مرة أخرى تلك الاندفاعة، وهي مواضيع لن يرى أي لقاح الضوء حتى نهاية الجزء الأول من العام المقبل وهو ما ذكره الموقع بالعربية. قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية: «لا تتوقع لقاحاً ضد فيروسات التاجية قبل انتهاء الجزء الأول من العام المقبل». وأضاف «بحكم الأمر الواقع، سيأتي الجزء الأول من العام المقبل قبل أن يحصل الناس على اللقاح». في المقابل، لا يزال الفيروس ينتشر بكثرة حيث أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني على التوالي أكثر من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 2.23 مليون.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ ما يقارب 83 ألفاً و771 حالة. وقد تعافى 1.59 مليون من المصابين حتى الآن.

من جهة أخرى سجّلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، أكثر من نصفها في روسيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الخميس.

انتقال

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسويس إن المنظمة ترصد انتقالاً مكثفاً لفيروس «كورونا» المستجد في عدد قليل نسبياً من البلدان. وأضاف في إفادة افتراضية بجنيف: لا نزال نرى انتقالاً مكثفاً في مجموعة صغيرة نسبياً من البلدان.. ثلثا الحالات جميعها من عشر دول. وتابع: قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن من ثلاث دول فقط. فيما اعتبر غيبريسوس أنّ تصريحات أمريكا بأن الصين «اشترته»، خاطئة.

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