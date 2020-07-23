الأرجنتين.. حافز مادي للمصابين لكي يعزلوا أنفسهم

المصدر: بوينس آيرس- وكالات

ذكر تقرير إخباري، أمس الخميس، أنه من المقرر أن يقدم إقليم بوينس آيرس، وهو أكبر أقاليم الأرجنتين وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، حافزاً مادياً للأرجنتينيين المصابين بفيروس «كورونا»، لكي يعزلوا أنفسهم داخل المرافق الحكومية.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن سلطات الإقليم ستقوم بدفع 500 بيزو في اليوم الواحد (97. 6 دولار)، لكل مواطن مصاب بفيروس «كورونا»، ممن توصف حالتهم بالبسيطة، في حال بقي لمدة 10 أيام داخل مرفق حكومي.

ويهدف الإقليم إلى قطع سلسلة انتقال الفيروس، بعد أن صار بؤرة لتفشي الوباء في الأرجنتين.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في الأرجنتين إلى ما يقرب من 142 ألف حالة، وذلك عقب تسجيل 5 آلاف و782 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة الأرجنتينية.

وقالت الوزارة- حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أمس الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2588 حالة، وذلك عقب تسجيل 98 حالة وفاة جديدة.

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