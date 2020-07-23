فشل محادثات لندن مع الاتحاد الأوروبي حول الاتفاقية التجارية

المصدر: بروكسل - وكالات

وجّه مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، انتقادات للمملكة المتحدة، اليوم الخميس، في ختام محادثات بدأت يوم الإثنين، الماضي حول اتفاقية تجارية، وحذر من أن صفقة تجارية «غير مرجحة» قبل نهاية العام بين الجانبين.

وجاءت انتقادات بارنييه لبريطانيا خلال مؤتمر صحفي في لندن، بسبب موقفها المتشدد بشأن حقوق الصيد في المياه الإقليمية بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020 حيث انتهت المحادثات دون أي اختراق ملموس للتصلب في المواقف.

وحذر المفاوض الأوروبي من أن الاتحاد لن يقبل صفقة قد تسفر عن «تدمير جزئي» لصناعة صيد الأسماك في الاتحاد الأوروبي، لكنه سيستمر في المحادثات حتى اللحظة الأخيرة.

صفقة مستبعدة

وقال بارنييه إن المملكة المتحدة، برفضها الحالي الالتزام بشروط المنافسة المفتوحة والعادلة واتفاقية متوازنة بشأن مصائد الأسماك، تجعل من اتفاقية تجارية في هذه المرحلة، غير مرجحة.

وأكد أن وقت الإجابات ينفد بسرعة، في إشارة إلى الأشهر الخمسة المتبقية قبل نهاية الفترة الانتقالية في بريطانيا منذ أن غادرت رسمياً الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2020. وقال بارنييه: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن شراكتنا المستقبلية سيكون هناك المزيد من التصادم والاحتكاك».

خطوط حمراء

وأضاف بارنييه: في يونيو الماضي أخبرنا رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه يريد التوصل إلى اتفاق سياسي بسرعة. وذكر رئيس الوزراء أيضاً ثلاثة خطوط حمراء.

1- لا دور لمحكمة العدل الأوروبية في المملكة المتحدة.

2- الحق في تحديد قوانين المملكة المتحدة المستقبلية دون قيود.

3- اتفاقية حول مصائد الأسماك تظهر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحدث فرقاً حقيقياً مقارنة بالوضع الحالي.

وقال المفاوض الأوروبي: «لقد حاولنا أن نفهم كيف يمكن تربيع هذه الخطوط الحمراء الثلاثة مع التزامنا بشراكة جديدة شاملة على النحو المنصوص عليه في التباطؤ السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء جونسون في 17 أكتوبر من العام الماضي».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي انخرط «بإخلاص» في المفاوضات، مضيفاً: «لكن، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تظهر المملكة المتحدة نفس المستوى من المشاركة والاستعداد لإيجاد حلول تحترم المبادئ والمصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي».

فجوات

ومن جهته، اعترف المفاوض البريطاني ديفيد فروست بوجود «فجوات كبيرة» بين الجانبين، لكنه تكلم عن الأمل في التوصل إلى اتفاق بعد بعض التنازلات في مناطق أخرى من الصراع.

وقال فروست إن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة و«الملعب المتكافئ» بشأن المعايير. وأشار في بيان إلى أنه «عندما تبدأ الجولة التالية من المفاوضات، لن يتبقى أكثر من أربعة أشهر حتى نهاية الفترة الانتقالية».

وأكد المفاوض البريطاني: «على الرغم من أننا سنستمر بنشاط في السعي للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فإننا يجب أن نواجه احتمال عدم الوصول إلى واحد، وبالتالي يجب أن نواصل الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة لنهاية الفترة الانتقالية في نهاية هذا العام».

وعلى صلة، قال مصدر حكومي بريطاني إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية النزاع، لكن الاتحاد الأوروبي اعترف بأن محكمة العدل الأوروبية هي نقطة شائكة بالنسبة للمملكة المتحدة.

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