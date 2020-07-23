ماكرون يدعو لتحرك أوروبي لردع تركيا

المصدر: باريس ـ وكالات

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بتحرك أوروبي وفرض عقوبات على تركيا التي اعتبرها تمارس انتهاكات في شرق البحر المتوسط، في رسالة حملت تحذيراً شديداً لأنقرة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إن «الاتحاد الأوروبي سيرتكب خطأ جسيماً إذا ترك الأمن الملاحي بمنطقة شرق المتوسط في أيدي أطراف أخرى وخصوصاً تركيا، هذا ليس خيارا لأوروبا، وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث».

وأضاف وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس أنه يريد فرض المزيد من العقوبات على منتهكي المجال البحري اليوناني والقبرصي، في إشارة واضحة إلى تركيا.

وصرح ماكرون أنه «في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيوياً لبلدينا.. تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية».

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي وقبرص واليونان إضافة إلى مصر والولايات المتحدة.

ومراراً، أعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم رضاه إزاء الاستفزازات التركية غير القانونية والمتمثلة في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، بالإضافة إلى تدخلات أنقرة العسكرية في ليبيا.

وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الأخيرة، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل «ظُهر» المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاون وثيق بين مصر واليونان وقبرص.

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