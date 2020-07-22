الحبس والغرامة في انتظار منتهكي «الكمامة» في الفلبين

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

حذرت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء من أنه يمكن أن يواجه المزيد من الأشخاص الاعتقال بسبب عدم ارتدائهم أقنعة الوجه (الكمامة) في الأماكن العامة وعقوبة تصل إلى الحبس 30 يوماً، مع تشديد الحكومة لفرض القيود من أجل مكافحة وباء كورونا.

وقال وكيل وزارة الداخلية جوناثان مالايا: «سوف نعتقل المزيد من الأشخاص الآن... فليكن هذا تحذيراً للجميع، برجاء الاستماع واتباع البروتوكولات».

وقال وزير الداخلية إدواردو آنو عقب اجتماع مع مسؤولي الحكومات المحلية لمناقشة معايير العقوبات، إن مخالفي بروتوكولات الحجر الصحي سوف يواجهون غرامة تصل إلى 5 آلاف بيزو (100 دولار).

وأفاد أنه سوف يكون هناك تطبيق موحد للمعايير الصحية وعدد الأيام في السجن في حال الانتهاكات وعدم ارتداء الكمامة... «نقترح 10 إلى 30 يوماً، وأن تصل عقوبة انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي أيضاً إلى الحبس من 10 إلى 30 يوماً».

وأشار الناطق باسم الشرطة الوطنية برنارد باناك إلى أنه في حين أن معظم الفلبينيين يرتدون بالفعل الكمامات عند الخروج، لا يزال البعض لا يتبعون البروتوكول، في حين أن البعض الآخر لا يرتدونها بشكل صحيح.

وقال لمحطة إذاعة مانيلا «دى.زد.إم.إم»، إنه من المسموح للأشخاص خلع الكمامات لفترة وجيزة لتناول الطعام أو الشراب، «ولكن إذا لم يتمكنوا من إبراز الكمامات عند التفتيش، فسوف يتم القبض عليهم».

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