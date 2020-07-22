بالرقص والغناء.. شاهد كيف يستقبل الطاقم الطبي في كيب تاون مرضى كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

العلاج النفسي قبل كل شيئ.. هذا ما يؤمن به طاقم الخطوط الأمامية في كيب تاون حيث استقبل مرضى فيروس كورونا في أحد المستشفيات الميدانية الأربعة التي تم بناؤها في غضون 6 أسابيع، بالرقص والغناء لخلق جو من البهجة وإبعاد الخوف عن المصابين.

وتجمع الأطباء والممرضون في مدخل المستشقى وهم يرقصون ويرددون في إيقاعات موسيقية: "نحن جاهزون لتحدي كورونا".

وكان منظر الطاقم الطبي يبعث بالأمل ولعب دورا هاماً في تحسين الحالة النفسية للمصابين بالفيروس، حيث أكدت الدراسات أن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على قدرة الجهاز المناعي بالجسم في مكافحة الفيروس وتزيد من فرص الشفاء وتقلل من فرص التعرض لمضاعفات الفيروس التاجي.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا هي رابع أكثر البلدان تضررا على مستوى العالم من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 38 ألف إصابة و5000 حالة وفاة.

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