سكان طوكيو مطالبون بعدم الخروج 4 أيام لمحاصرة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو أمس الثلاثاء إنها ستطلب من سكان طوكيو عدم الخروج لأغراض غير ضرورية خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تستمر 4 أيام في اليابان ابتداء من يوم الخميس وسط زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأدلت بهذا التصريح بعد مناقشة تدابير مكافحة الفيروس مع وزير الإنعاش الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي.

وقالت كويكي للصحفيين: "عدد مصابي فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض شديدة آخذ في الازدياد". "من المهم بشكل خاص لكبار السن والذين يعانون من أمراض أخرى الامتناع عن الخروج".

وقالت كويكي إنها ستقدم طلبًا رسميًا للبقاء في المنزل بعد تحليل حالة الإصابة والقدرة الطبية في اجتماع اليوم الأربعاء.

كما قالت إن حكومة العاصمة أمنت 2400 سرير مستشفى لمصابي كورونا، بما في ذلك 100 لأولئك الذين يعانون من أعراض شديدة، وفق موقع (اليابان بالعربي).

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