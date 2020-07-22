«تسارع اللقاحات» يحاصر الموجة الثانية من «كورونا»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

مع تسارع الأخبار عن التوصل لطرح لقاح ضد فيروس «كورونا» من أكثر من دولة ومركز بحث، تتلاشى المخاوف بإعادة فرض إجراءات الإغلاق مجدداً كما بدأت تتلاشى حالة القلق من مخاطر موجة ثانية محتملة من الوباء، فبعد إعلان كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض «كوفيد 19» بجامعة أكسفورد، أنه يمكن طرحه بنهاية العام الجاري، أعلنت روسيا أمس جاهزية أول لقاحاتها.

وقال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا، والذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز «غيمالي» للبحوث، بات جاهزاً.

تقييمات نهائية

ونقل موقع «روسيا اليوم» أمس عن تساليكوف القول: «قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد». وأضاف: «كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس. وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كورونا بات جاهزاً». وأعلنت الوزارة أول من أمس اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.

ويأتي هذا في وقت جددت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض «كوفيد 19» بجامعة أكسفورد قولها أنه يمكن طرحه بنهاية العام الجاري. وقالت الباحثة سارة جيلبرت «فيما يتعلق بهدف طرح اللقاح بنهاية العام، هذا محتمل، لكن لا يوجد قطعاً ما يؤكد ذلك، لأننا بحاجة إلى حدوث ثلاثة أمور».

اتهامات أمريكية

على صعيد آخر، اتهمت وزارة العدل الأمريكية الصين بالعمل مع اثنين من قراصنة الإنترنت ظلا يستهدفان الشركات في مختلف أنحاء لعالم على مدار عشر سنوات، ووضعا أخيراً خططا لمهاجمة شركات الدواء التي تعمل على تطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا. في الغضون، أعربت بولندا أمس عن رغبتها في عودة الطلاب إلى مدارسهم عند بداية العام الدراسي سبتمبر المقبل، وهي تعمل على وضع لوائح لضمان السلامة والأمان في ظل الجائحة، وفقاً لما جاء على موقع الوزارة.

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