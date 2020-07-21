جولة مباحثات جديدة حول سد النهضة

المصدر: أ ف ب

عقد قادة الاتحاد الإفريقي اجتماعاً عبر الانترنت "الثلاثاء" لمناقشة أزمة سد النهضة الذي تسبب بتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وشكل سد النهضة مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل منذ بدأت ثيوبياً ببنائه في عام 2011.

وتعتبر مصر والسودان السد تهديداً لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

ودعت جنوب إفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب إفريقيا والسودان للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.

وفشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق لا سيّما على آليّة ملء وتشغيل خزان السدّ بشكل لا يضرّ بحصص دول المصب من المياه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز