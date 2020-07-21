في استعراض للقوة.. عصابة تتحدى سلطات المكسيك بعرض عسكري! "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

في الحالة العادية فإن قوات الشرطة هي التي تستعرض معداتها ورجالها لترهيب المجرمين وتردعهم عن ارتكاب الجرائم، بينما انقلب الحال في المكسيك فاستعرضت العصابة قوتها لإرهاب الشرطة.

حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر واحدة من أكبر عصابات المخدرات المكسيكية المدججة بأسلحة تصطف على طول طريق مسيرة موكب رئيس البلاد بحسب موقع "روسيا اليوم".

ويظهر أفراد عصابة كارتل "الجيل الجديد في خاليسكو" بأزياء عسكرية، وبجانب المركبات المدرعة وهم يهتفون بشعار "شعب منشو فقط"، مع التلويح بأسلحتهم، ويمثل الشعار تحية لزعيمهم نيميسيو"إل منشو" أوسيجويرا، الذي يعد أحد أكثر زعماء عصابات المخدرات المطلوبين في المكسيك.

وتزامن نشر هذا الفيديو مع زيارة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المنطقة التي تشكل معاقل العصابة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز