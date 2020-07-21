فرنسا تعلن استخراج بيانات أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانيّة المنكوبة

المصدر: وكالات

بدأ خبراء، الاثنين، العمل في مختبر في باريس على استخراج بيانات الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة بوينغ الأوكرانية التي أسقطت في كيناير فوق طهران، على ما أعلن مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني.

وقال المكتب الذي يوفر مساعدة تقنية في تغريدة إن بيانات الصندوق الذي يسجل المحادثات بين قبطان الطائرة ومساعده والأصوات الصادرة في الطائرة "جرى تنزيلها بنجاح".

وأضاف: "سلمت المعلومات إلى إدارة الطيران المدني الإيرانية" التي تدير التحقيق.

وسلم الصندوق الثاني الذي يسجل بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع والمسار وحركة المحركات وغيرها، أيضاً إلى المكتب الفرنسي، لكن المكتب لم يشر إلى تقدم في العمل على استخراج معطياته.

وقال وزير الخارجية الكندى فرانسوا-فيليب شامبين اليوم الاثنين، إن بلاده لا ترى مصداقية كبيرة فى التقرير الإيرانى المبدئى بخصوص إسقاط طائرة أوكرانية الذى تقول طهران إن سببه خطأ فى توجيه الرادار وخطأ بشري.

وأضاف الوزير فى مقابلة مع رويترز، "لا أضع مصداقية كبيرة فى ذلك التقرير. لم يكن (الحادث) نتيجة خطأ بشرى فقط. أعتقد أن هذه مبالغة فى تبسيط ما حدث بالفعل".



وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا، بينهم 57 كنديا، بعدما أصاب صاروخان الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران فى يناير.



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