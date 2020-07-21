ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 202345 والمكسيك إلى 349396

المصدر: وكالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 522 إلى 202345 إصابة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد وفيات المرض في البلاد إلى 9090 بعد تسجيل أربع حالات جديدة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و301 حالة وفاة إضافية، ليصل مجمل الإصابات إلى 349396 وتبلغ الوفيات 39485.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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