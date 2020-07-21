أكثر من 80 ألف وفاة بكورونا في البرازيل

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة أنّ حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفاً أمس الاثنين بعد تسجيل البلاد 632 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80,120 وفاة من أصل أكثر من 2,1 مليون إصابة، بينها 20,257 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلميّ في البلاد أنّها أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة.

وهذه الأرقام لا تبشر بتحوّل سريع للمنحنى الوبائي في بلد يبلغ عدد سكّانه 212 مليون نسمة وبات ثاني أكبر بلد تضرّراً بالوباء خلف الولايات المتّحدة.

وساو باولو (جنوب-شرق) هي، وبفارق شاسع عن سائر الولايات، الأكثر تضرّراً بالوباء، تليها ريو دي جانيرو الواقعة أيضاً في جنوب شرق البلاد.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (65 عاماً)، أحد أكثر قادة العالم تشكيكاً بكوفيد-19، أعلن الأسبوع الماضي أنّه مصاب بالفيروس.

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