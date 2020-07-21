اللقاح يقترب .. بريطانيا تحجز أول 90 مليون جرعة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

نشر عدد من شركات الأدوية والهيئات الصحية الدولية، أمس، أخباراً مبشرة عن لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حيث بدأت دول متضررة من الوباء بعقد اتفاقات مسبقة لإنتاج عشرات الملايين من جرعات اللقاحات، ووصلت لقاحات لمرحلة متقدمة من الاختبارات.

وأظهر لقاحان قيد التطوير ضد كوفيد 19، أحدهما بريطاني والآخر صيني، استجابة مناعية جيدة، بحسب نتائج تجربتين سريريتين منفصلتين بينتا كذلك أنهما آمنان للمرضى، ونشرت نتائجهما مجلة «ذي لانسيت» البريطانية الطبية.

استجابة قوية

وأنتج اللقاح الأول الذي تطوره جامعة أكسفورد بشراكة مع شركة أسترازينيكا «استجابة مناعية قوية» في تجربة على أكثر من ألف مريض، أما الثاني الذي يطور بدعم من شركة «كانسينو بيولوجيكس» الصينية، فحقق نتيجة جيدة في مجال إنتاج الأجسام المضادة لدى الغالبية من بين 500 مريض في تجربة منفصلة.

وأعلنت الحكومة البريطانية اتفاقاً لإنتاج 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير من تصنيع ائتلاف «بيونتيك /‏ فايزر» الألماني الأمريكي، ومختبرات «فالنيفا» الفرنسية.

هذه الاتفاقات التي تتناول 30 مليون جرعة للائتلاف الألماني الأمريكي و60 مليوناً للمجموعة الفرنسية (مع إمكان إضافة 40 مليون جرعة)، تضاف إلى اتفاق مع مجموعة «أسترازينيكا» البريطانية على مئة مليون جرعة من لقاح تطوره جامعة أكسفورد ويصنف بين أكثر مشاريع اللقاحات الواعدة في العالم.

كذلك تأمل روسيا أن تنتج مع شركائها حوالي مئتي مليون جرعة من اللقاح هذا العام في حال نجاح الاختبارات السريرية..

في ظل هذه التقارير الإيجابية، تحدثت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناتان عن العقبات التي لا يزال يتعين التغلب عليها ومتى يمكن أن يتم طرح لقاح في السوق. وفيما يتعلق بتقديرها بشأن الوقت الذي يمكن أن يكون فيه هناك لقاح جاهز للاستخدام، قالت سواميناتان:

«لدينا الآن أكثر من 20 لقاحاً مرشحاً في الدراسات السريرية. لذلك نأمل أن يكون النجاح حليف اثنين منها. وسيكون الحظ عثر للغاية إذا كان الفشل مصيرها كلها. من الممكن الحصول على نتائج بحلول أوائل عام 2021».

وأضافت: «في وقت مبكر للغاية من العام الجديد 2021 يمكن أن يكون لدينا لقاح في نهاية المطاف. ثم يجب إنتاجه وتوسيع نطاق نشره. لذلك، فلكي نكون عمليين للغاية، فإننا نتوقع أنه بحلول منتصف عام 2021 سوف يكون لدينا لقاح يمكن نشره على نطاق واسع».

مساعدة عاجلة

حذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن دول إفريقيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة لبناء أنظمتها الصحية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة سريعة في دول الصحراء الإفريقية خلال الأيام الأخيرة.

وقال مدير العمليات العاجلة بالمنظمة، مايك ريان، إنه بالرغم من أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في العديد من دول إفريقيا ما زال منخفضاً، إلا أن وتيرة انتشار الجائحة كانت مرتفعة للغاية في الأسبوع الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز