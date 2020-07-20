500 بؤرة تفشٍ للفيروس في فرنسا.. ولا موجة ثانية

المصدر: باريس - وكالات

أبلغت السلطات الفرنسية عن 400 إلى 500 بؤرة نشطة للوباء لكن ليس هناك علامات على تفشي «موجة ثانية» وشيكة، وفق ما قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الاثنين.

وأوضح فيران لراديو «فرانس إنفو»، «في هذه المرحلة، نحن بعيدون جداً عن موجة ثانية». وتابع «الهدف ليس القلق على الناس بشكل مبالغ فيه بل إبقاؤهم على أهبة الاستعداد».



وفرضت فرنسا وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة بينما طلبت إسبانيا من الملايين التزام منازلهم مجدداً في حين أعلنت مقاطعة بافاريا الألمانية أنها ستوفر قريباً فحوصاً مجانية للفيروس في المطارات.



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