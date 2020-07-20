جامعة أكسفورد تزف البشرى: اللقاح ولد استجابة مناعية لدى المتطوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، اليوم الإثنين، أن لقاحها المحتمل المضاد لفيروس كورونا أظهر نتائج جيدة.

وقالت في بيان صحفي، إن لقاح كورونا أظهر مستويات سلامة مقبولة، مؤكدة أن «الجرعة الثانية من اللقاح أظهرت رد فعل مناعي للمشاركين».

وأظهرت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا طوره العلماء في جامعة أكسفورد البريطانية نتائج واعدة، وفق ما نقل تقرير من صحيفة «دايلي تلغراف».

ونقلت الصحيفة أن اللقاح ولد استجابة مناعية لدى المتطوعين الأصحاء خلال المرحلة التي بدأت في أبريل.

وأظهرت عينات الدم من المتطوعين الأصحاء أن اللقاح يحفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة وخلايا تائية T Cells.

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