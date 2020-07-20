اعتقال 39 شخصاً إثر أعمال عنف أثناء "حفلة كورونا" في فرانكفورت

المصدر: برلين-أ.ف.ب

أوقف 39 شخصاً لمهاجمتهم شرطيين كانوا يحاولون احتواء شجار، خلال حفلة في الهواء الطلق ضمت آلاف الشباب في وسط فرانكفورت، كما أعلنت شرطة المدينة الألمانية، أمس.

وأصيب خمسة شرطيين في أعمال العنف، بعدما حاولوا التدخل في شجار بين 30 شخصاً في ساحة الأوبرا. وباتت هذه الساحة مكان تجمع شعبي لما يسميه الإعلام «حفلات كورونا» بما أن الملاهي الليلية ما زالت مغلقة لاحتواء تفشي الفيروس المستجد.

وكان ثلاثة آلاف شخص معظمهم من الشباب تجمعوا الليلة قبل الماضية في الساحة، لكن 500 إلى 800 كانوا موجودين، عندما اندلع الشجار وفقاً لقائد شرطة فرانكفورت غيرهارد برسويل، خلال مؤتمر صحافي. وتم اعتقال 38 شاباً وشابة، تتراوح أعمار معظمهم بين 17 إلى 21 عاماً.

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