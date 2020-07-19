هجوم مسلح يودي بحياة 18 جندياً في نيجيريا

المصدر: أبوجا - وكالات

أعلنت مصادر أمنية، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 18 جندياً في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا.

ومنذ أيام، قتل 10 جنود في هجومين منفصلين شمال شرق نيجيريا إثر استهداف قافلة عسكرية في قرية كومولا الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

ويؤكد الجيش النيجيري أن شمال شرق البلاد لم يعد تحت وطأة العنف، لكن على الرغم من ذلك، قُتل العشرات بل المئات من الجنود في السنوات الأخيرة في هجمات مشابهة شنّها تنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وينشط التنظيم المنشقّ عن جماعة بوكوحرام بشكل كبير منذ إنشائه في أغسطس 2016، ويشنّ بانتظام هجمات ضدّ قوات الأمن والجيش وموظفي المنظّمات غير الحكومية المحليّة والدولية.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ 2009 نتيجة العنف في المنطقة، ونزح أكثر من مليونين.

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