طاردته المروحيات ومئات من أفراد الشرطة.. القبض على "رامبو" بعد بحث دام 6 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة الألمانية، يوم أمس السبت القبض على مشتبه فيه مدجج بالسلاح متهم بالاستيلاء على أسلحة عناصر من الشرطة بعد عملية مطاردة هوليودية في الغابة السوداء استدعت مشاركة مروحيات ومئات من أفراد القوى الأمنية استمرت 6 أيام.

وعثر على إيف راوش (31 عاما) الذي لقبته الصحف الألمانية "رامبو الغابة السوداء" جالسا في حرج بناء على تبليغ من شاهدين "مع أربعة أسلحة ظاهرة أمامه"، وفقا لما قال يورغن ريغر قائد عمليات البحث، بحسب موقع "فرانس 24".

وكان راوش يضع فأسا على ركبتيه مع سلاح آخر فضلا عن رسالة أمامه على ما أوضح المصدر نفسه.

وقد أصيب بشكل طفيف خلال توقيفه فضلا عن عنصر في القوات الخاصة بضربة فأس.

وكان راوش قد فر إلى الغابة يوم الأحد 12 يوليو بعدما نجح في تجريد أربعة عناصر من الشرطة من سلاحهم ما استدعى أكبر عملية مطاردة للقوى الأمنية في جنوب غرب ألمانيا مع كاميرات حرارية وبمساندة مروحيات وكلاب بوليسية.

وقام أكثر من 2500 عنصر من القوى الأمنية بتمشيط المنطقة.

وجاء في بيان للشرطة "بعد عمليات بحث استمرت أياما عدة للعثور على إيف راوش الذي هرب إلى أحراج اوبيناو، تمكنت الشرطة من توقيفه وضبط أربعة أسلحة نارية".

وتبلغت الشرطة الأحد 12 يوليو أن رجلا مشبوها شوهد قرب كوخ في الغابة المحيطة ببلدة أوبيناو.

ونجح الرجل في تجريد عناصر دورية للشرطة من أسلحتهم عندما حضروا لإخراجه من المخبأ الذي شوهد فيه. كذلك تمكن من الفرار والتوجه إلى الغابة السوداء.

وعمّمت الشرطة صورة للرجل الفار، وهو مشرّد مدجّج بترسانة تشمل قوس نشّاب وخنجراً وأسلحة نارية، ومعروف من الشرطة نظراً إلى سوابقه الجرمية المتمثلة في حيازة أسلحة من دون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن.

وكانت الشرطة قد عثرت في هاتفه الخلوي عام 2019 على صور خلاعية تتعلق بأطفال خلال تحقيق حول حيازة متفجرات. ويبدو أنه من المتعاطفين مع اليمين المتطرف.

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