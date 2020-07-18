بقرتان مقابل كل سلاح.. مبادرة لحقن الدماء في نيجيريا

المصدر: لاغوس - وكالات

في واقعة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعهدت السلطات في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا بتقديم بقرتين مقابل كل سلاح تتم إعادته، في محاولة لوقف الهجمات الدموية التي تشهدها الولاية.

وقال بيلو ماتاوالي حاكم زامفارا: «مقابل كل بندقية يقدمها لص تائب، سيحصل على تعويض متمثل في بقرتين»، بحسب هيئة «بي بي سي».

وبحسب ماتاوالي، يهدف هذا العرض لإقناع أفراد العصابات المعروفين بـ«قطاع الطرق» بتسليم سلاحهم.

وتقوم الجماعات المسلحة التي تضم خاطفين ولصوص ماشية، باستهداف المناطق المعزولة من الولاية ويهدف هذا العرض لإقناع أفراد العصابات المعروفين بـ«قطاع الطرق» بتسليم سلاحهم.

وفي مواجهة العمليات المتكررة لسرقة الماشية، شكل السكان المحليين مجموعات للدفاع عن أنفسهم ليتم اتهامهم بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

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