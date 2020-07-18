الأمم المتحدة تطلق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية

المصدر: جنيف، نيويورك - أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن إطلاق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في تاريخها بـ 10.3 مليارات دولار، للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتغطية الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق في أكثر من 60 دولة تضررت بشدة من وباء كورونا، وتعاني بالفعل من تأثير النزاعات وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية.

وقالت اليزبيث بيريز الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للصحافيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف، إن البرنامج يلعب دوراً رئيسياً ضمن هذه الخطة التي تعد أكثر استجابة إنسانية منسقة من قبل المجتمع الإنساني العالمي لمواجهة تداعيات الفيروس المدمر، مشيرة إلى أن تكلفة استجابة البرنامج الأممي ضمن خطة الأمم المتحدة ولمواجهة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم بسبب آثار الوباء تصل إلى نحو 4.9 مليارات دولار مع تخصيص 500 مليون دولار إضافية لمنع تفشي المجاعة في البلدان الأكثر عرضة للخطر.

إلى ذلك، أظهر تقرير تحليلي للإنذار المبكر للنقاط الساخنة لانعدام الأمن الغذائي الحاد والتي قام بتجميعها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، أنّ سكان حوالي 25 دولة من المتوقع أن يواجهوا مستويات مدمرة من الجوع في الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات الفيروس، مشيراً إلى أنّ أكبر تركيز للمحتاجين هو في أفريقيا.

بدوره، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، خلال مكالمة هاتفية بالفيديو: «هناك خطر كبير من حصول مجاعات عدة في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، يجب أن نعمل الآن لمنع وقوع ذلك». وأعرب مارك لوكوك عن أسفه إذ حتى الآن، كان رد فعل الدول الغنية على الوضع في الدول الأخرى غير كافٍ، لافتاً إلى أنه يمكن معالجة المشكلات الهائلة التي يواجهها العالم بقليل من المال نسبياً والكثير من المخيلة.

وأبدى لوكوك مهاوفه من خطر حدوث انخفاض كبير في المساعدات من المملكة المتحدة. وأوضح أنّ الصين تعهدت مؤخّراً بتخصيص ملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة، داعياً إلى أن يدعم جزء كبير من هذه الموارد بشكل مباشر خطة الأمم المتحدة. ووفق توقعات الأمم المتحدة، وجامعة أكسفورد، فإن انعدام الأمن الغذائي قد يطال 121 مليون شخص إضافي بحلول ديسمبر المقبل حال لم يتم بذل أي جهود.

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