بالفيديو.. فلويد جديد في لندن مستغيثاً: أزل رجلك عن عنقي.. لم أرتكب خطأ

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادثة مشابهة لمقتل فلويد في أمريكا قبل شهرين والتي هزت ضمير العالم ضد التمييز العنصتم إيقاف ضابط شرطة بريطاني الجمعة بعد انتشار فيديو له يظهر فيه وهو يضغط بركبته على عنق أحد الأشخاص أثناء اعتقاله.

وأظهر مقطع فيديو،والذي انتشر على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية، عنصري شرطة يعتقلان بطريقة عنيفة رجلا أسود في إسلينغتون، بشمال لندن بحسب سكاي نيوز.

وكان أحد الشرطيين يضع ركبته على عنق المعتقل المكبل اليدين، في مشهد شبيه بما حصل لجورج فلويد قبل نحو شهرين.

ويمكن سماع الرجل وهو يصرخ "أزل رجلك عن عنقي.. لم أرتكب أي خطأ".

وذكر "سكاي نيوز أن الموقوف جرى اعتقاله للاشتباه في حيازته سلاحا، مشيرا إلى أنه رهن الاحتجاز حاليا في مركز شرطة بوسط لندن.

وكشف المصدر أن ضابط الشرطة الأول جرى إيقافه عن العمل، فيما تمت معاقبة الثاني بتنفيذ "مهام تقييدية".

وقالت شرطة العاصمة، في بيان، إنها أحالت الحادث إلى مكتب مستقل متخصص في التحقيق في سلوك عناصر الأمن، مضيفة "الفيديو يبدو مقلقا للغاية".

من جهته، قال عمدة لندن، صادق خان، إنه "قلق للغاية بشأن هذا الحادث المؤلم"، مضيفا "أتطلع إلى تحقيق مستقل وسريع وشامل، مع الإعلان عن جميع القرارات".

وأثارت حادثة فلويد احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة وعدد من الدول للتنديد بوحشية الشرطة، بعد أن ظهر شرطي في مقطع فيديو جاثما على رقبته حتى الموت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز