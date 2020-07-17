وزيرا دفاع روسيا وإسرائيل يبحثان استقرار الشرق الأوسط

المصدر: موسكو - د.ب.أ

بحث وزيرا الدفاع الروسي سيرجي شويغو والإسرائيلي بيني غانتس هاتفياً، اليوم الجمعة، ملفات إقليمية وثنائية والأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن المحادثة الهاتفية تناولت «مسائل ملحة وأفق التعاون العسكري الثنائي والأوضاع في الشرق الأوسط»، حسبما أفاد موقع قناة «روسيا اليوم».

وأكد الوزيران السعي المشترك إلى استمرار الشراكة بين روسيا وإسرائيل بالمجال العسكري، وفق البيان.

من جانبه، ذكر غانتس على حسابه في «تويتر» أنه بحث مع شويغو «مواضيع استراتيجية تخص منطقة الشرق الأوسط واستقرارها»، معرباً عن امتنان تل أبيب لموسكو على تفهمها لمصالح إسرائيل الأمنية.

وأشار غانتس إلى أنه أكد في المكالمة «تصميم بلاده على التصدي لجهود إيران الرامية إلى التموضع عسكرياً في سوريا، ومنع طهران من تحقيق طموحاتها النووية».

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