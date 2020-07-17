ماذا أهدى زعماء أوروبا لميركل في عيد ميلادها الـ 66؟

المصدر: دبي - البيان

في قاعة اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، انهالت الهدايات على المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ66 وسط احتفاء من قادة وزعماء الاتحاد.

وقدم ممثلو فرنسا في الاجتماع، للمستشارة، زجاجات من المشروبات لكن خلف الأضواء، بعيداً عن أعين باقي الحضور.

ووفق تقرير لوكالة فرانس برس، قدّمت النمسا لها كعكة «ساخر تورته» التقليدية بالشوكولاتة التي صُنعت خصيصاً للأمير كليمنس فون مترنيش، الذي ترأس قمة مهمة في عهده لتقسيم أوروبا بعد حروب نابليون.

وفي وقت لاحق داخل قاعة انعقاد القمة وبينما كانت الكاميرات لا تزال تنقل وقائعها، انتحى رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، بميركل، ليريها علبة هدية تحمل قارورة فضية من زيت الورد، بينما بدا وهو يشرح لها تفاصيلها بدقة.

وتبادلت ميركل رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، الهدايا بينهما. ووفقاً لناطق باسم الحكومة الألمانية، أهدت المستشارة رئيس الوزراء البرتغالي صورة طبق الأصل من خريطة لمدينة غوا في الهند يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر. وكان أسلاف كوستا من ناحية الأب ينحدرون من جوا، المستعمرة البرتغالية السابقة.

كما حصل كوستا من ميركل على قائمة معروضات أحد المعارض في متحف التاريخ الألماني في برلين عن البحارة البرتغاليين.

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