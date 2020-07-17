الأمم المتحدة تطلق أكبر خطة استجابة إنسانية لمكافحة "كورونا"

المصدر: وام

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن إطلاق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في تاريخها بـ10.3 مليارات دولار للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتغطية الاحتياجات الإنسانية الواسعة النطاق في أكثر من 60 دولة تضررت بشدة من وباء كورونا وتعاني بالفعل تأثير النزاعات وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية.

وقالت إليزبيث بيريز، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف - إن البرنامج يؤدي دوراً رئيساً ضمن هذه الخطة التي تعد أكثر استجابة إنسانية منسقة من قِبل المجتمع الانساني العالمي لمواجهة تداعيات الفيروس المدمر، مشيرةً إلى أن تكلفة استجابة البرنامج الأممي ضمن خطة الأمم المتحدة ولمواجهة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم بسبب آثار الوباء تصل إلى نحو 4.9 مليارات دولار، مع تخصيص 500 مليون دولار إضافية لمنع تفشي المجاعة في البلدان الأكثر عرضة للخطر.

في الإطار ذاته، أظهر تقرير تحليلي للإنذار المبكر للنقاط الساخنة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، التي قام بتجميعها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة وصدر اليوم، أن سكان نحو 25 دولة من المتوقع أن يواجهوا مستويات مدمرة من الجوع في الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات الفيروس، مشيراً إلى أن أكبر تركيز للمحتاجين في إفريقيا.

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