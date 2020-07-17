روسيا تسجل 186 وفاة و6406 إصابات جديدة بـ" كورونا"

المصدر: وام

سجلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعاً في معدل الوفيات، وانخفاضاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) مقارنة بإحصاءات اليوم السابق.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إنه تم تسجيل 186 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 167 أمس، ورصد 6406 إصابات جديدة مقابل 6428 أمس، لتصبح حصيلة الضحايا الإجمالية 12123 حالة وفاة وعدد الاصابات 759203، بينما تبقى هناك 207707 حالات نشطة، حيث إن 26% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض، وتماثل 7681 مريضاً للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 539373 شخصاً.

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