60 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والبيرو تتجاوز 340 ألفاً

المصدر: وكالات

تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البيرو أمس الخميس عتبة الـ 340 ألف إصابة، لكنّ رئيس الدولة الأمريكية اللاتينية الواقعة في جبال الأنديز استبعد العودة إلى تدابير الحجر الصحّي التي رُفعت في مطلع يوليو الجاري.

والبيرو هي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية، خلف البرازيل، من حيث أعداد المصابين بكوفيد-19، والثالثة خلف البرازيل والمكسيك من حيث أعداد الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة في الدولة الفقيرة البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الخميس إلى 341,586 إصابة، بينها 3862 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ ثلاثة أسابيع.

أما عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فقد بلغ لغاية الخميس 12,615 وفاة، بينها 198 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ شهر.

وبلغ عدد المصابين الذين استدعت حالتهم دخول المستشفيات 12,396 شخصاً.

لكنّ رئيس الجمهورية مارتن فيزكارا أعلن أمس الخميس أنّ الحكومة لن تعيد فرض تدابير الحجر الصحّي، لأنّ "الحجر الصحّي علّمنا التصرّف بمسؤولية. جميعنا يلتزم تدابير التباعد الاجتماعي، ونرى أن هناك وعياً مدنياً، وهذا النوع من السلوك سيجعل من الممكن تجنّب التفكير بحجر صحّي جديد".

وبدأت البيرو في الأول من يوليو الجاري إعادة فتح اقتصاد البلاد تدريجياً، إذ رفعت تدابير الحجر الصحّي عن 18 من أصل مقاطعات البلاد الـ25، في حين سمحت الأربعاء باستئناف حركة النقل الجوي والبرّي بين المقاطعات.

وفي كوريا الجنوبية، تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد 60 إصابة اليوم الجمعة بسبب زيادة حادة في الإصابات الوافدة من الخارج.

وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم الجمعة أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 13 ألفا و 672 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الـ 60 حالة، كانت 39 حالة وافدة من الخارج وهذا أعلى من عدد الحالات المحلية الجديدة التي بلغت21 حالة.

ومن ناحية أخرى، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال يوم أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 293 شخصا.

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