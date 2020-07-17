حصيلة يومية قياسية لكورونا في أمريكا والإصابات المحلية تعاود الصين

المصدر: وكالات

سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الخميس أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز حتّى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الجمعة) أنّ الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 68,428 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 974 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 138,201 شخص من أصل 3,560,364 مصاباً.

وفي الصين، ذكرت السلطات الصحية اليوم الجمعة أنها سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية يوم 16 يوليو ارتفاعا من حالة واحدة في اليوم السابق.

وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج.

ولم يتم تسجيل أية حالات جديدة في بكين لليوم الحادي عشر على التوالي.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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