هولندا تطلق تطبيق تتبع "كورونا" سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم، إطلاق تطبيق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى البلاد في سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة إن ما يسمى بتطبيق " كاشف فيروس كورونا" ما زال قيد الاختبار.

ويعتزم التطبيق تحذير الأصحاء إذا كان لديهم اتصال مع المصابين في الأيام الـ14 السابقة.

وقالت الوزارة إن استخدام الخدمة سيكون طوعياً ومجاناً، مضيفةً أنه لن يتم تخزين البيانات الشخصية.

ومن المقرر إجراء اختبارين على المستوى الإقليمي قبل إطلاق التطبيق في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال يتعين على هيئة حماية البيانات الموافقة على هذه التكنولوجيا.

وكتب وزير الصحة هوجو دي جونج، في رسالة إلى البرلمان: "علينا أن نفعل كل شيء لمنع موجة ثانية من فيروس كورونا المميت".

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