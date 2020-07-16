الصحة العالمية تحسم الجدل حول التغير الجيني لكورونا

المصدر: وكالات

نفى الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، وجود أي تغيرات جينية خاص بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهور الجائحة وحتى الآن.

وأضاف "الخولي" خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة آخر تطورات فيروس كورونا المستجد عبر تقنية الفيديو كونفرس، أن المنظمة تعمل مع شبكة كبيرة من المختبرات العالمية، لافتا إلى أنه حتى الآن تجاوزات الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد 80 ألف عينة، ولم يثبت حتى الآن أي تغيير حقيقي للفيروس، وأنه مازال بنفس مكوناته الجينية سواء في طرق الإصابة أو شدة الإصابة بالمرض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز